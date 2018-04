Kultur | aspekte - Berlinale

Den Goldenen Bären erhielt 2018 " "Touch Me Not". Ein Film der rumänischen Regisseurin Adina Pintilie, der für Kontroversen sorgte, weil er halbdokumentarisch menschliche Intimität erkundet - mit teils expliziten Szenen.

Ihrem Ruf als besonders politischem Festival wurde die Berlinale auch in den Vorjahren in besonderem Maße gerecht und zeichnete Werke mit den Goldenen Bären aus, die sich mit Menschenrechten, Flucht und Vertreibung befassen: 2014 erhielt der chinesische Film "Bai Ri Yan Huo" (deutscher Titel: Feuerwerk am helllichten Tag) die höchste Auszeichnung der Internationalen Filmfestspiele Berlin, 2015 der Film "Taxi" des in seiner Heimat mit Berufsverbot belegten iranischen Regisseurs Jafar Panahi und 2016 der Film „Fuocoammare“ (deutscher Titel: Seefeuer), des italienischen Regisseurs Gianfranco Rosi.