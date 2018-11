Game Two

Redaktion: Maximilian Fraenkel, Stephan Günther

1-3 Publikationen pro Woche bei Youtube und Facebook

Seit 21.02.2017



Gute Arbeit Originals

Redaktion: Christian Kleinau, Jan Horst

2-3 Publikationen pro Woche auf YouTube, Facebook und Podcast

Seit 1.10.2016



Offscreen

Redaktion: Sebastian Hünerfeld

2 x pro Woche auf Youtube und Facebook

Seit 14.12.2017



Lizenz-Serien



4Blocks(gemeinsam mit ZDF.neo)

Deutschland 2017

Erste Staffel direkt nach TV-Ausstrahlung auf funk.net und in der App

6 Folgen

Seit 29.11.2017



Fargo (gemeinsam mit ZDF.neo)

USA 2014

Erste Staffel direkt nach TV-Ausstrahlung auf funk.net und in der App

10 Folgen

Seit 4.11.2016



Hellfjord

Norwegen 2012

Ausstrahlung auf funk.net und in der App

7 Folgen

Seit 01.07.2017



Outcast (gemeinsam mit ZDF.neo)

USA 2016 / 2017

Erste und zweite Staffel direkt nach TV-Ausstrahlung auf funk.net und in der App

Jeweils 10 Folgen

Seit 31.01.2017



Wayward Pines (gemeinsam mit ZDF.neo)

USA 2015 / 2016

Erste und zweite Staffel direkt nach TV-Ausstrahlung auf funk.net und in der App

Jeweils 10 Folgen

Seit 31.01.2017