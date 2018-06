First Steps Award für "Ohne diese Welt" und Filmkunstpreis für „Western“



Mit gleich zwei Koproduktionen konnte die Redaktion Das kleine Fernsehspiel im ZDF Preise gewinnen. Als bester Dokumentarfilm wurde Ohne diese Welt von Nora Fingscheidt bei den First Steps Awards 2017 ausgezeichnet. Die Verleihung des deutschen Nachwuchspreises fand am gestrigen Montagabend, 18. September in Berlin statt. Der Preis ist mit 15.000 Euro dotiert.



Beim Festival des deutschen Films in Ludwighafen ging der Filmkunstpreis 2017 ex aequo an die ZDF-Kinokoproduktion Western von Valeska Grisebach. Sie teilt sich die Auszeichnung mit der Produktion "Casting" (SWR), auch das Preisgeld von 50.000 Euro teilen sich Regie sowie die Produktion und der deutsche Verleih der Filme. Die Verleihung fand am Samstagabend, 16. September in Ludwigshafen statt.



Ohne diese Welt führt in den Norden Argentiniens, wo in der Kolonie „Durango“ 700 deutschstämmige Mennoniten leben. Vor gerade mal 18 Jahren kamen sie aus Mexiko hierher, um vor dem Einfluss der modernen Welt zu fliehen, der in Mexiko Einzug hielt. Die Bewohner leben noch wie im 18. Jahrhundert nach Verhaltens- und Glaubensregeln aus ihrer ursprünglichen Heimat. Der Film erzählt von einer bizarren, schönen und auch ein wenig unheimlichen Welt - mitten in der viel zu heißen Savanne Argentiniens: Eine fremde Welt, die unsere moderne in Frage stellt. Der Film wurde am 18. September 2017 in der ZDF-Reihe Das kleine Fernsehspiel gesendet.



Ohne diese Welt ist eine kineo Filmproduktion (Produzent Peter Hartwig) in Koproduktion mit dem ZDF/Das kleine Fernsehspiel und der Filmakademie Baden-Württemberg. Redaktion im ZDF hat Burkhard Althoff. Das Buch stammt von Nora Fingscheidt, die auch Regie führte.



Western von Valeska Grisebach (Buch und Regie) dreht sich um eine Gruppe deutscher Bauarbeiter, die nach Bulgarien auf Montage reisen. Abenteuerlich wie im Western fühlen sie sich dort mitten in der Provinz an ihrer Baustelle, doch als Fremde im Ausland sehen sich die Männer nicht nur einer unbekannten Kultur und Sprache, sondern auch dem Misstrauen der Einheimischen und ihren eigenen Vorurteilen ausgesetzt. Als Meinhard (Meinhard Neumann) den Einwohnern des Dorfes erzählt, er wäre ein Fremdenlegionär, verstricken er und seine Kollege Vincent (Reinhardt Wetrek) sich in immer neue Lügengeschichten. In einem zunehmenden Konkurrenzkampf versuchen sie, die Anerkennung der Dorfbewohner für sich zu gewinnen.



Der Arthouse-Western ist eine Produktion von Komplizen Western GmbH in Koproduktion mit ZDF/ Das kleine Fernsehspiel in Zusammenarbeit mit ARTE, gefördert von Medienboard Berlin Brandenburg, Mitteldeutsche Medienförderung, Bundesregierung für Kultur und Medien, NFC Bulgarien, DFFF, FFA, ÖFI Österreichisches Film Institut. Redaktion haben Claudia Tronnier (ZDF) und Meinolf Zurhorst (ZDF/ARTE). Ein Sendetermin im ZDF steht noch nicht fest.