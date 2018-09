Preise und Auszeichnungen

ZDF/3sat-Koproduktion in zwei Sparten in der Auswahl zum Deutschen Filmpreis



Der bereits mehrfach prämierte Dokumentarfilm "Above and Below" von Nikolaus Steiner ist jetzt für weitere Auszeichnungen nominiert: Die ZDF/3sat-Koproduktion (Redaktion: Daniel Schössler) wurde in zwei Kategorien in die Auswahl zum Deutschen Filmpreis 2016 aufgenommen - für den Besten Dokumentarfilm sowie für die Beste Kamera (Markus Nestroy). Verliehen wird der Deutsche Filmpreis am 27. Mai in Berlin.



In "Above and Below" unternimmt Nikolaus Steiner einen dokumentarischen Trip durch eine apokalyptisch anmutende Welt voller Herausforderungen und Schönheit: Rick und Cindy leben in der Kanalisation unter den funkelnden Straßen von Las Vegas, Dave in einem verlassenen Bunker im ausgetrockneten Niemandsland am Salton Sea in Kalifornien und April in der steinigen Wüste von Utah, wo sie und andere die Übersiedlung auf den Mars trainieren.



"Above and Below" hatte zuletzt den Schweizerischen Filmpreis für den besten Dokumentarfilm, den besten Schnitt und einen Sonderpreis für die beste Tonmischung erhalten. Zuvor war der Film bei der 21. Filmschau Baden-Württemberg mit dem Preis für den besten Dokumentarfilm prämiert worden. "Above and Below" erhielt außerdem den Züricher Filmpreis sowie einen Fipresci-Preis in Sankt Petersburg. Ausgezeichnet wurde der Film auch mit dem Deutschen Dokumentarfilmmusikpreis 2015 sowie dem "Millennium"-Hauptpreis beim Warschauer "Docs Against Gravity Film Festival". Beim Milano Film Festival wurde er mit dem Students Award prämiert.



Der Film lief auf zahlreichen Festivals, etwa beim Saarbrücker "Filmfestival Max Ophüls Preis", dem "DOK.fest" München, beim Internationalen Film Festival Rotterdam sowie dem Schweizer Filmfestival "Visions du Réel" in Nyon.

