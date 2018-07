Preise und Auszeichnungen

ZDFtivi-App erhält Red Dot Award 2015



Über 7.000 Einreichungen aus 53 Ländern hat die internationale Jury diskutiert und nun die besten Kampagnen, Marketing-Strategien und Kreativlösungen für dieses Jahr geehrt. Dazu gehört auch die ZDFtivi-App, die mit einem Red Dot Award 2015 in der Kategorie Kommunikationsdesign ausgezeichnet wird.



Die Gestaltung der ZDFtivi-Mediathek-App orientiert sich an der Kernzielgruppe der 7- bis 13-Jährigen. Sie greift die gestalterischen Grundelemente – wie beispielsweise Farb- und Formensprache – des Kinderonlineportals zdftivi.de auf und stellt so eine organisch-visuelle Zugehörigkeit zwischen beiden Angeboten her. Gleichzeitig sind die Grundelemente innerhalb der ZDFtivi-Mediathek modernisiert worden, sodass eine App entstanden ist, die in ihrem Look und ihren Funktionen auf der Höhe der Zeit ist.



Mit der ZDFtivi-App, die seit Dezember 2014 auf dem Smartphone und Tablet abrufbar ist, können die jungen Nutzer eine Vielzahl der beliebten Sendungen aus dem Programm von ZDFtivi und KiKA als Video ansehen, wann und wo sie wollen. Im Wochenrückblick "Sendungen der letzten sieben Tage" finden die Nutzer sämtliche verfügbare Videos aus diesem Zeitraum. Die Klassiker wie "Löwenzahn", "1, 2 oder 3", "logo! ", "Siebenstein" und "pur+" sind ebenso vertreten wie die erfolgreichen Serien "Mako – Einfach Meerjungfrau", "H2O – Plötzlich Meerjungfrau", "Bibi Blocksberg" und "Meine Freundin Conni".



Die ZDFtivi-App ist kostenlos und werbefrei. Eltern können sicher sein, dass ihre Kinder in der ZDFtivi-Mediathek in einem geschützten Raum kindgerecht unterhalten und informiert werden. Die App ist sowohl für Android als auch iOS-Geräte verfügbar. Der Red Dot Award ist ein internationaler Designwettbewerb und wird jährlich in den Kategorien Produktdesign und Kommunikationsdesign vergeben. Die diesjährige Preisverleihung findet am 6. November 2015 in Berlin statt.