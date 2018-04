Preise und Auszeichnungen

In einer feierlichen Zeremonie wurde am 5. Dezember die ZDF/ARTE Koproduktion "The Look of Silence" bei den International Documentary Association Awards im Paramount Theatre in Los Angeles von der International Documentary Association mit dem höchsten Preis, dem Best Feature Award, ausgezeichnet.



Der Dokumentarfilm von Joshua Oppenheimer (Redaktion: Sabine Bubeck-Paaz) ist das Folgeprojekt des Oscar nominierten "The Act of Killing" und steht inzwischen ebenfalls auf der Shortlist für die Academy Awards 2016. Beide Filme thematisieren den Genozid in Indonesien von 1965-66, dessen Urheber in der indonesischen Gesellschaft immer noch das Sagen haben.



"The Look of Silence - Im Angesicht der Stille" begleitet den indonesischen Optiker Adi, dessen Bruder während des Genozids von 1965-66 ermordet wurde, wenn er die Schlächter von damals mit ihren Taten konfrontiert.



Außerdem wurde “The Look of Silence" bei den 25th Annual Gotham Independent Awards in New York City vom Independent Filmmaker Project (IFP) als Bester Dokumentarfilm ausgezeichnet. In einer feierlichen Zeremonie wurde am 5. Dezember die ZDF/ARTE Koproduktion "The Look of Silence" bei den International Documentary Association Awards im Paramount Theatre in Los Angeles von der International Documentary Association mit dem höchsten Preis, dem Best Feature Award, ausgezeichnet.



Der Dokumentarfilm von Joshua Oppenheimer (Redaktion: Sabine Bubeck-Paaz) ist das Folgeprojekt des Oscar nominierten "The Act of Killing" und steht inzwischen ebenfalls auf der Shortlist für die Academy Awards 2016. Beide Filme thematisieren den Genozid in Indonesien von 1965-66, dessen Urheber in der indonesischen Gesellschaft immer noch das Sagen haben.



"The Look of Silence - Im Angesicht der Stille" begleitet den indonesischen Optiker Adi, dessen Bruder während des Genozids von 1965-66 ermordet wurde, wenn er die Schlächter von damals mit ihren Taten konfrontiert.



Außerdem wurde “The Look of Silence" bei den 25th Annual Gotham Independent Awards in New York City vom Independent Filmmaker Project (IFP) als Bester Dokumentarfilm ausgezeichnet. In einer feierlichen Zeremonie wurde am 5. Dezember die ZDF/ARTE Koproduktion "The Look of Silence" bei den International Documentary Association Awards im Paramount Theatre in Los Angeles von der International Documentary Association mit dem höchsten Preis, dem Best Feature Award, ausgezeichnet.



Der Dokumentarfilm von Joshua Oppenheimer (Redaktion: Sabine Bubeck-Paaz) ist das Folgeprojekt des Oscar nominierten "The Act of Killing" und steht inzwischen ebenfalls auf der Shortlist für die Academy Awards 2016. Beide Filme thematisieren den Genozid in Indonesien von 1965-66, dessen Urheber in der indonesischen Gesellschaft immer noch das Sagen haben.



"The Look of Silence - Im Angesicht der Stille" begleitet den indonesischen Optiker Adi, dessen Bruder während des Genozids von 1965-66 ermordet wurde, wenn er die Schlächter von damals mit ihren Taten konfrontiert.



Außerdem wurde “The Look of Silence" bei den 25th Annual Gotham Independent Awards in New York City vom Independent Filmmaker Project (IFP) als Bester Dokumentarfilm ausgezeichnet. In einer feierlichen Zeremonie wurde am 5. Dezember die ZDF/ARTE Koproduktion "The Look of Silence" bei den International Documentary Association Awards im Paramount Theatre in Los Angeles von der International Documentary Association mit dem höchsten Preis, dem Best Feature Award, ausgezeichnet.



Der Dokumentarfilm von Joshua Oppenheimer (Redaktion: Sabine Bubeck-Paaz) ist das Folgeprojekt des Oscar nominierten "The Act of Killing" und steht inzwischen ebenfalls auf der Shortlist für die Academy Awards 2016. Beide Filme thematisieren den Genozid in Indonesien von 1965-66, dessen Urheber in der indonesischen Gesellschaft immer noch das Sagen haben.



"The Look of Silence - Im Angesicht der Stille" begleitet den indonesischen Optiker Adi, dessen Bruder während des Genozids von 1965-66 ermordet wurde, wenn er die Schlächter von damals mit ihren Taten konfrontiert.



Außerdem wurde “The Look of Silence" bei den 25th Annual Gotham Independent Awards in New York City vom Independent Filmmaker Project (IFP) als Bester Dokumentarfilm ausgezeichnet. In einer feierlichen Zeremonie wurde am 5. Dezember die ZDF/ARTE Koproduktion "The Look of Silence" bei den International Documentary Association Awards im Paramount Theatre in Los Angeles von der International Documentary Association mit dem höchsten Preis, dem Best Feature Award, ausgezeichnet.



Der Dokumentarfilm von Joshua Oppenheimer (Redaktion: Sabine Bubeck-Paaz) ist das Folgeprojekt des Oscar nominierten "The Act of Killing" und steht inzwischen ebenfalls auf der Shortlist für die Academy Awards 2016. Beide Filme thematisieren den Genozid in Indonesien von 1965-66, dessen Urheber in der indonesischen Gesellschaft immer noch das Sagen haben.



"The Look of Silence - Im Angesicht der Stille" begleitet den indonesischen Optiker Adi, dessen Bruder während des Genozids von 1965-66 ermordet wurde, wenn er die Schlächter von damals mit ihren Taten konfrontiert.



Außerdem wurde “The Look of Silence" bei den 25th Annual Gotham Independent Awards in New York City vom Independent Filmmaker Project (IFP) als Bester Dokumentarfilm ausgezeichnet.