Preise und Auszeichnungen

Die Sensation ist perfekt! Nach seiner Golden Globe-Nominierung wurde "MUSTANG" jetzt auch für den Oscar in der Kategorie Bester fremdsprachiger Film nominiert. Das hat die Academy of Motion Picture Arts and Sciences am 14. Januar in Los Angeles bekannt gegeben. Außerdem für einen Oscar nominiert sind: "Claude Lanzmann – Spectres of the Shoah" von Adam Benzine in der Kategorie Bester Dokumentar-Kurzfilm und "The Look of Silence" von Joshua Oppenheimer in der Kategorie Bester Dokumentarfilm.



Die 88. Oscar-Verleihung findet am 28. Februar 2016 im Dolby Theatre in Los Angeles statt.



"MUSTANG"



Das Spielfilmdebüt der jungen türkischen Regisseurin Deniz Gamze Ergüven wurde seit seiner Premiere bei den Filmfestspielen in Cannes 2015 mit internationalen Preisen geradezu überhäuft. Unter anderem wurde "MUSTANG" mit dem LUX-Filmpreis des Europäischen Parlaments ausgezeichnet und gewann den Europäischen Filmpreis als Bester Nachwuchsfilm.



Der Film erzählt von fünf Schwestern, die nach dem Tod ihrer Eltern im Haus ihres Onkels in der türkischen Provinz aufwachsen und dort mit unbändigem Freiheitsdrang gegen die überkommenen Moralvorstellungen einer von Männern dominierten Welt aufbegehren. Die französisch-deutsch-türkische Koproduktion von CG Cinema, Uhland Film, Vistamar Filmproduktion und Bam Films entstand unter Beteiligung von ZDF/ARTE (Redaktion: Alexander Bohr). Ein Sendetermin in ARTE steht noch nicht fest.



"Claude Lanzmann – Spectres of the Shoah"



"Shoah" ist der wichtigste Film über den Holocaust. Zwölf Jahre lang hat Claude Lanzmann das fast 10stündige Meisterwerk erarbeitet. Todesdrohungen, schwere Verletzungen, finanzielle Schwierigkeiten – dreißig Jahre nach Vollendung von "Shoah" erzählt Claude Lanzmann in der ZDF/ARTE-Koproduktion (Redaktion: Sabine Bubeck-Paaz) von den menschlichen und künstlerischen Abgründen, an die ihn selbst das Ringen um die Wahrheit über die Ermordung der Juden führte.



ARTE wird die 58minütige "extended director’s cut" Version unter dem Titel "Claude Lanzmann – Stimme der Shoah" als Erstausstrahlung am 27. Januar 2016 zeigen.



"The Look of Silence"



Die ZDF/ARTE-Koproduktion (Redaktion: Sabine Bubeck-Paaz) begleitet einen jungen Familienvater in Indonesien bei einem gesellschaftlichen Tabubruch: Er sucht die Wahrheit hinter dem Tod seines Bruders, der 1965 auf grausame Weise getötet wurde – von Männern, die heute noch in der Nachbarschaft leben und teilweise hohe Ämter innehaben.



„The Look of Silence – Im Angesicht der Stille“ wurde am 19. November 2015 auf ARTE ausgestrahlt.