Das ZDF startet gemeinsam mit dem BR , dem SWR und Sendern aus insgesamt zwölf europäischen Ländern das Multimedia-Projekt Generation What? Durch eine interaktive Web-Seite mit Fragebogen und Interviews soll das umfassendste Bild entstehen, dass je von der heutigen Generation der 18 bis 34-Jährigen in Europa gezeichnet wurde. Das Ziel: die größte Jugendstudie Europas mit mehr als einer Million Teilnehmern. Im Mittelpunkt steht ein interaktiver Online-Fragebogen, bei dem sich der Nutzer schon während des Ausfüllens mit anderen vergleichen kann. Die Endergebnisse der Studie werden im Herbst dieses Jahres veröffentlicht. Für Deutschland übernimmt das Sinus-Institut die Aufbereitung der Daten und wertet sie nach wissenschaftlichen Gesichtspunkten aus. Parallel zur Online-Umfrage werden ab dem 20. April vier hochwertige Dokumentarfilme gesendet, die die Lebenswelt junger Europäer porträtieren. Diese in länderübergreifender Zusammenarbeit entstandenen, 45-minütigen Filme widmen sich verschiedenen Lebensbereichen und sind unter anderem ab dem 6. Mai jeweils freitags auf ZDFinfo zu sehen.



ARD und ZDF stellen auf einer gemeinsamen Pressekonferenz in Berlin ihre Programmaktivitäten zur Fußball-EM vor, die vom 10. Juni bis 10. Juli in Frankreich stattfindet. Insgesamt 45 der 51 Spiele werden live übertragen, davon sind 23 im ZDF zu sehen. ARD und ZDF werden im International Broadcast Center in Paris die Studiofläche und die technische Ausstattung gemeinsam nutzen, wobei jeder Sender ein eigenes EM-Erscheinungsbild nutzen wird. Als ZDF-Experten sind Oliver Kahn, Oliver Welke und Holger Stanislawski dabei; als Livekommentatoren kommen Béla Réthy, Oliver Schmidt, Claudia Neumann und Martin Schneider zum Einsatz. Aus dem Quartier der deutschen Nationalmannschaft melden sich Katrin Müller-Hohenstein und Exnationalspieler Simon Rolfes. Stimmen und Stimmungen rund um die EM-Stadien fangen Jochen Breyer, Anna Kraft und Sven Voss ein. Das ZDF startet am 10. Juni 2016 mit dem Eröffnungsspiel Frankreich-Rumänien in die Europameisterschaft. Am Folgetag sind die nächsten drei Vorrundenspiele live im ZDF zu sehen und, es gibt zwei Debüts: Martin Schneider, der viele Jahre als Redakteur Livereporter Béla Réthy unterstützte, kommentiert sein erstes EM-Spiel, die Vorrundenpartie Albanien – Schweiz in Lens. Und wenn in der zweiten Partie des Tages die beiden EM-Neulinge Wales und Slowakei in Bordeaux aufeinandertreffen, kommentiert mit Claudia Neumann erstmals eine Reporterin ein Spiel bei einer Männer-EM. Am 16. Juni ist im ZDF das zweite Vorrundenspiel der deutschen Nationalmannschaft gegen Polen zu erleben.



Im Fernsehfilm der Woche mit dem Titel Ein gefährliches Angebot gerät eine junge Polizistin, die ganz nach oben will, in einen mörderischen Zwiespalt zwischen Gut und Böse, Macht und Verführung. Mit großen Erwartungen tritt die ehrgeizige Polizistin Ina Roth (Petra Schmidt-Schaller) ihren neuen Job bei einer privaten Sicherheitsfirma an. Diese wird von ihrem ehemaligen Ausbilder Ronald Theissen (Armin Rohde) geleitet. Schnell wird ihr klar, dass hier nach anderen Regeln gespielt wird, moralische Grundsätze nicht gelten.



Die Affäre um den Moderator Jan Böhmermann hat aus Sicht des ZDF keinen Einfluss auf die Satireprogramme des Senders. »Die sind sehr wichtig für unser Programm. Die Freiheiten gelten weiter für alle Sendungen, auch für die von Herrn Böhmermann«, sagte ZDF-Intendant Thomas Bellut. Er warb um Verständnis für Böhmermanns NEO MAGAZIN ROYALE: »Es geht ja im Augenblick um eine kleine Passage in einer seiner letzten Sendungen, über die heftig diskutiert wird. Diese Passage haben wir uns auch angesehen und diskutiert und haben entschieden, sie entspricht nicht den Qualitätsvorstellungen, die wir für Sendungen dieser Art haben. Dies haben wir aus eigenem Antrieb gemacht, sie deshalb gesperrt in der Mediathek, also zur Wiederholung nicht mehr zur Verfügung gestellt.« Böhmermann hatte am 31. März im NEO MAGAZIN ROYALE in ZDFneo ein Gedicht über den türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan mit dem Titel "Schmähkritik" vorgelesen, vorher allerdings ausdrücklich darauf hingewiesen, dass so etwas in Deutschland nicht erlaubt sei. Kurz darauf strich der Sender den Beitrag in der Wiederholung im ZDF. Auch in der Mediathek war die Satire nicht mehr abrufbar. Die Vorermittlungen hätten keinen Einfluss auf seine Position gegenüber der Sendung von Jan Böhmermann. »Auf jeden Fall wird der Rechtsstaat seinen Weg gehen, und wir werden das einfach in Ruhe abwarten.« Inzwischen hat der türkische Staatschef Recep Tayyip Erdogan selbst Strafantrag wegen Beleidigung gegen den Satiriker gestellt, wie die zuständige Staatsanwaltschaft in Mainz am Montagabend mitteilte. Die Bundesregierung prüft nun den förmlichen Wunsch der Türkei nach Strafverfolgung Böhmermanns. Dies werde ein paar Tage, aber nicht Wochen dauern, sagte Regierungssprecher Steffen Seibert.