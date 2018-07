Stefanie Stappenbeck beginnt ihren Dienst als Kriminalkommissarin Linett Wachow in der ZDF-Samstagskrimireihe Ein starkes Team mit der Folge Knastelse. Dort steht sie mit Otto (Florian Martens), Ben (Kai Lentrodt) und Teamchef Reddemann (Arnfried Lerche) vor einem herausfordernden Fall rund um die merkwürdige Zuneigung von Frauen zu inhaftierten Verbrechern. In der Folge Tödliche Botschaft (2. April) geht es um Intrigen, Eitelkeiten und Mordfälle im Diplomatenmilieu.



Die Weimarer Republik gilt als eine Teit des Aufbruchs in die Moderne, der daran scheiterte, dass zu viele Gegner die Uhr wieder in die Vergangenheit zurückstellen wollten. Was diese Phase zwischen 1918 und 1933 an turbulenten Entwicklungen bereithielt, beleuchtet in ZDFinfo die dreiteilige Doku-Reihe Geheimnisse der Weimarer Republik, die komplett an einem Stück gesendet wird. Die erste Folge Schwierige Geburt widmet sich den Jahren 1918 bis 1923 und schildert, wie die erste deutsche Demokratie unter schwierigen Vorzeichen ihre ersten Schritte machte. Schöner Schein ist die zweite Folge betitelt, die die Jahre 1924 bis 1929 in den Blick nimmt. In dieser politisch trotz Anfeindungen relativ stabilen Phase florierte die Wirtschaft und mit den Verträgen von Locarno und der Aufnahme in den Völkerbund kehrte Deutschland auf die internationale Bühne zurück. Folge drei beleuchtet den Weg in den Abgrund, der 1929 mit dem Crash an der New Yorker Börse begann und sich zur Weltwirtschaftskrise ausweitete. Die Arbeitslosigkeit stieg rapide und die Extremisten »schossen« in dieser Phase die Republik so lange sturmreif, bis auch die Mehrheit der Deutschen für autoritäres Durchgreifen war und mehrheitlich extremistische Parteien wählte.