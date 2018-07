News online, on air und zum Mitreden: Das neue Nachrichtenformat „heute+“ löst ab sofort die Sendung „heute nacht“ ab. Einzelne Sendungsinhalte werden bereits vor der TV-Ausstrahlung online und über soziale Netzwerke verbreitet. Dafür wählt „heute+“ eine Ansprache und Tonalität auf Augenhöhe mit dem interneterfahrenen Publikum. Daniel Bröckerhoff und Eva-Maria Lemke präsentieren das neue Format. Daniel Bröckerhoff war bereits als Reporter für das NDR-Medienmagazin „Zapp“, als Autor für „ZDFzoom“ und als On-Air-Reporter für die EinsPlus-Talkreportagesendung „Klub Konkret“ tätig. Eva-Maria Lemke ist seit 2014 als Moderatorin in der Frühschiene des „ZDF-Morgenmagazins“ im Einsatz. Die neue „heute+“, die auf ideale Weise die „heute“-Nachrichtenfamilie ergänzt, ist auch eine Weiterentwicklung der „heute plus“-Sendung, die bisher in ZDFinfo lief. Das prägende Element des Dialogs zwischen den Zuschauern und den Nachrichtenmachern wird im neuen „heute +“-Format weiter ausgebaut.



Auch in seinen Magazinformaten am Mittag setzt das ZDF auf neue Gesichter. Christina von Ungern-Sternberg moderiert ab Juli das „ZDF-Mittagsmagazin“, Tim Niedernolte übernimmt in Nachfolge von Norbert Lehmann ab sofort die Hälfte der Moderationen bei der „drehscheibe“. Der 36-Jährige moderiert die Sendung im wöchentlichen Wechsel mit Babette von Kienlin. Tim Niedernolte ist den Zuschauern seit über einem Jahr aus der Sendung „hallo deutschland“ und vorher schon aus den Nachrichtensendungen „heute“ und „logo!“ bekannt.



Die Suche nach schnellen, anonymen Sexabenteuern im Netz oder auf der Straße: Darauf fokussiert der New Yorker Single Brandon (Michael Fassbender) seine ganze Freizeit – und wird dabei immer unfähiger zu sozialen Bindungen. Das intensive und schonungslos offene Erotikdrama "Shame" ist um 22.15 Uhr im ZDF zu sehen. Es bildet den Abschluss der dreiteiligen Reihe "Montagskino hautnah". Als Brandons Schwester Sissy (Carey Mulligan) eines Tages auftaucht und bei ihm einzieht, gerät sein extremes Leben aus den Fugen. Für eine Weile gelingt es ihm, seine Sexsucht einzudämmen, und er startet sogar einen Annäherungsversuch bei einer Kollegin. Doch der Abend endet in einem Fiasko. Brandon fühlt sich von seiner emotionalen Schwester zunehmend unter Druck gesetzt. Die Situation eskaliert, als sie mit Brandons Chef David (James Badge Dale) schläft.