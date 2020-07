Abenteuer Freiheit - Unterwegs auf der Seidenstraße

"Alles Neue beginnt mit einem Knall. Die Böller am Jahreswechsel, das Klirren von Geschirr bei dem Polterabend, der Schrei eines Babys nach der Geburt. Und bei uns mit einem lauten Schlag im Motor nach nur 300 Kilometern. Totalschaden, mitten auf der Autobahn. Keine Weiterreise möglich. Wir hatten so viel Energie und Zeit und Geld in diese Reise gesteckt. Die ganzen Monate davor so viel gearbeitet, geplant und vorbereitet. Gerade die letzten Wochen waren nochmal wahnsinnig anstrengend. Dann fährt man endlich los und denkt an alles - nur nicht an einen Motorschaden. Das war erst einmal ein Schock, den wir aber schnell verdaut haben. So etwas hält uns nicht auf, wir kehren auf keinen Fall um. Ein Abschleppunternehmer hat uns dann mit auf sein Gelände genommen und gemeint, wir können so lange bleiben, wie nötig. Thorben konnte dann den "Frosch" in der Werkstatt reparieren und ganz umsonst das Werkzeug benutzen. So hatten wir eigentlich schon in Deutschland die erste nette Begegnung.



Ein magischer Moment war die Salzhöhle in Israel. Wir hatten nur unsere Stirnlampen, die die engen, pechschwarzen Gänge beleuchtet haben. Teilweise konnte man ganze Strecken nur auf dem Bauch vorwärtsrobben, meterlang, und ist immer wieder mit dem Helm an die Decke gestoßen. Das war nicht nur körperlich sehr anstrengend, sondern vor allem mental. Nicht daran zu denken, wie viele Tonnen Gestein über dem Hohlraum lasten, in dem man gerade steckt und aus dem man nicht einfach so heraus kann. Aber dafür sind wir am Ende des Ganges, vielleicht nach zwei bis drei Stunden, mit einer unglaublichen Pracht belohnt worden: Auf einmal öffnen sich riesige Hallen, voll von Stalagtiten und Stalagmiten aus purem, weißem Salz, gewachsen in Jahrhunderten. Das war unglaublich schön. Überrascht hat mich, dass Romy und Levi überhaupt keine Angst hatten, sondern viel Freude am Klettern und Entdecken, und wie man im Dunkeln unter dem Berg das Zeitgefühl verliert.



Viele fragen mich, warum machst du das? Eigentlich ist das ganz einfach zu beantworten. Mein inneres Kind hat den Entdeckerdrang behalten. Ich liebe es einfach, wenn wir im LKW fahren, um die Kurve biegen und sehen: 'Mensch, jetzt schaut es wieder anders aus'. Das macht mich unwahrscheinlich glücklich und ich möchte mich immer wieder aufs neue von der Welt überraschen lassen.



Wenn man wirklich immer nur in seiner Welt lebt und diese nicht verlässt, entwickelt man automatisch Angst vor dem Fremden. Weil man es ja nicht kennt. Für uns ist es wunderschön, wenn wir in Kontakt kommen und einfach so ein bisschen was über die Menschen und ihr Leben erfahren. Das möchte ich meinen Kindern zeigen, und nicht nur davon erzählen. Dass die Welt nicht nur aus der Stadt oder aus dem Dorf besteht, in dem sie leben. Sondern, dass sie viel größer ist. Und dass es so viele verschiedene Modelle gibt, wie Menschen leben.



Wir sind als Familie unterwegs. Wenn eins der Kinder sagen würde, es hätte keine Lust mehr, würden wir sofort umkehren. Wir versuchen immer, die Kinder zu integrieren. Nach dem Aufstehen fahren wir nicht sofort los und halten erst nach acht Stunden wieder an, sondern gestalten das einfach kindgerecht. Damit die Kinder nicht zu kurz kommen und spielen können."

