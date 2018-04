Die Reise der Menschheit (1/3) - Der Aufbruch

Mit der Entstehung des Römischen Reiches ab dem 1. Jahrtausend v. Chr. erreichte die Mobilität der Bewohner einen neuen Höhepunkt. Nun gab es einen Großraum mit guter Infrastruktur. Es wurde in einer einheitlichen Währung bezahlt und einheitliches Recht gesprochen. Nie zuvor war es so leicht, seinen Wohnsitz zu verlegen. Teil dieses gesicherten Raumes zu sein, war Ziel Hunderttausender. Sie wanderten in Massen ein, leisteten Militärdienst und wurden so zu römischen Bürgern. Andere wurden als Sklaven dorthin verschleppt und hatten erstaunliche Möglichkeiten, sozialen Aufstieg zu erleben. Die Durchlässigkeit der Grenzen und die Einbindung anderer waren über Jahrhunderte Garant für die Stabilität des Reiches, brachten es schließlich wohl aber auch zu Fall.