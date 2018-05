Friedrich der Große - Alles oder Nichts!

Wenn eine Figur der deutschen Geschichte bekannt ist, dann Friedrich der Große: geistreicher Philosoph, musisch begabter Schöngeist, genialer Feldherr, aber auch skrupelloser Machtmensch. An diesem Denkmal hat der "Alte Fritz" fleißig mitgebaut. Was hinter dem Mythos steckt und was seinen Ruhm ausmacht, klärt die Terra X-Doku.