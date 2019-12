Johann Joachim Quantz stirbt am 12.Juli 1776 in Potsdam. In seinen letzten Lebensjahren stellt er seine Kunst ganz in den Dienst der Fähigkeit Friedrichs. Die Freude an der Musik ist beiden geblieben. Doch ist auch überliefert, dass der König stets das entscheidende Wort für sich beansprucht und Quantz besonders beim gemeinsamen Zusammenspiel nicht immer mit der ihm gebührenden Hochachtung behandelt. 1775 tritt Johann Friedrich Reichardt seinen Dienst als neuer Hofkapellmeister an. Quantz erhält bis zu seinem Lebensende das zugesagte Gehalt in Höhe von 2000 Thalern jährlich. Der König übt sich weiterhin regelmäßig ein bis zwei Stunden im Improvisieren. Das letzte abendliche Konzert spielt er 1779 vor ausgewählten Gästen in einem eigens dafür hergerichteten Raum. Die langsamen Passagen eines Adagios von Quantz spielte er, wie immer, besonders beseelt und anmutig.