Der Code der Illuminaten

Eine der wohl elitärsten Studentenverbindungen wurde 1832 von William Huntington Russel und Alphonso Taft an der Yale University in New Haven gegründet. Russel hatte zuvor ein Studienjahr in Deutschland verbracht, und vermutlich wurde er dort in eine Geheimgesellschaft initiiert. Als er und sein Studienkollege Taft an ihrer Heimatuniversität nicht in die berühmte Studentenorganisation Phi Beta Kappa aufgenommen wurden, gründeten sie ihre eigene Verbindung. Seitdem werden in jedem Jahr 15 Studenten des Abschlussjahrgangs auserwählt, dem geheimsten aller bekannten Geheimbünde beizutreten. Die Mitgliedschaft bei Skull & Bones gilt als idealer Ausgangspunkt für Spitzenstellungen in Politik und Wirtschaft. Sogar drei ehemalige Präsidenten der USA gehören zu den Skull & Bones. Auserwählt wird, wer die besten Voraussetzungen für Erfolg mit sich bringt. Dazu gehört auch die richtige Familie. In den Listen der Bonesmen, wie die Mitglieder sich selbst nennen, stößt man immer wieder auf dieselben Familiennamen. Was genau sich in der sogenannten Gruft, dem Versammlungshaus des Geheimbundes, abspielt, ist nicht bekannt. Auch nicht, ob dessen Wurzeln, wie oft vermutet, tatsächlich in Deutschland, oder sogar bei den Illuminaten liegen. Fakt ist, dass die Bonesmen beim Eintritt in den Geheimbund einen neuen Namen annehmen und auch eine eigene Zeitrechnung haben – wie schon die Illuminaten vor ihnen. Ähnlich scheint auch die Verpflichtung einander Geheimnisse, im Fall der Bonesmen etwa sexuelle Erfahrungen, aus dem eigenen Leben zu offenbaren.



Das Markenzeichen der Skull & Bones sind zwei unter einem Schädel gekreuzte Knochen, unter denen die Zahl 322 steht. Sie schmückt auch den Eingang zum Inneren des Tempels in der Gruft. Bonesmen unterschreiben mit „Dein im Geiste von 322”. Über die Bedeutung der Zahl wurde schon viel spekuliert. Es könnte etwa das Todesjahr des Demosthenes sein. Dieser hatte durch Ausdauer und Training seine schwächliche Konstitution überwunden und wurde zum führenden Redner und Politiker seiner Zeit. Eine einleuchtendere Erklärung scheint, dass der Bund 1832 in Yale als Unterabteilung, daher die 2, eines anderen Studentenvereins gegründet worden ist. Daraus ergebe sich die Ziffernfolge 322.



Da die Mitgliederlisten bis 1970 in Zeitungen veröffentlicht wurden, weiß man, dass nicht nur mehrere Präsidenten der USA, sondern auch Direktoren des CIA, sowie diverse US-Senatoren und Minister Mitglieder der Skull & Bones sind. So etwa der amtierende amerikanische Außenminister John Kerry.