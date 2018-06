Die Erben der Templer

Im Jahre 1118 wurde im Zuge des Ersten Kreuzzuges in Jerusalem ein Orden namens "Arme Ritter Christi" gegründet. Die Aufgabe dieser Ritter war es, die Straßen des Heiligen Landes für christliche Reisende zu sichern. Als Unterkunft stellte ihnen der neuernannte König von Jerusalem seinen ehemaligen Palast auf dem Tempelberg zur Verfügung. Der Ordensname "Arme Ritter Christi" wurde um den Zusatz "und des Tempels von Salomo zu Jerusalem" erweitert. Als "Tempelritter" sollten sie in die Geschichte eingehen. Die Templer waren der erste Orden, im dem sich die Ideale des adligen Rittertums mit denen der Mönche mischte. Sie galten als gottesfürchtige Kämpfer, "Soldaten Christi", der militärische Arm des Heiligen Stuhls. Kein Fürst oder König konnte ihnen befehlen, Gehorsam schuldeten sie allein dem Papst in Rom. Für ihn zogen sie in den Heiligen Krieg, als Dank dafür befreite er sie von aller Steuerpflicht.



Nur 150 Jahre nach der Gründung ihres Ordens waren die ehemaligen "Armen Ritter Christi" zu einer der reichsten Vereinigungen Europas aufgestiegen. Ob ihr legendärer Reichtum nur durch Geschäfte zustande kam oder ob die Ritter vielleicht im Tunnellabyrinth unter ihrem Quartier auf dem Tempelberg in Jerusalem antike Schätze fanden, konnte nie geklärt werden. Doch so kometenhaft wie ihr Aufstieg vollzog sich auch der Fall der Templer. Mit der Eroberung Jerusalems durch die Araber am 18. Mai 1291 nahm auch ihr Untergang seinen Anfang. Geschlagen und ihres Lebenszweckes beraubt - denn kein Pilger wagte mehr die Reise ins Heilige Land - zogen sie sich in ihre europäische Heimat zurück. Hier hätten sie vielleicht in Frieden leben und eine neue Aufgabe finden können, wenn ihre Reichtümer nicht längst Begehrlichkeiten geweckt hätten. Zudem gefiel den weltlichen Herrschern das arrogante und selbstherrliche Auftreten der Ritter nicht. Nachdem die Päpste zwei Jahrhunderte lang ihre schützende Hand über die Templer gestreckt hatte, wurde ihr Orden in einer spektakulären Aktion zerschlagen. Am Freitag, dem 13. Oktober 1307, ließ Philip IV., König von Frankreich, einen Großteil der Ritter in einer konzertierten Aktion gefangen nehmen. Nur einigen wenigen gelang die Flucht.



Der sagenumwobene Schatz der Templer aber, auf den es König Philip wohl abgesehen hatte, blieb für immer verschwunden. Manche behaupten, er liege noch immer in einer der alten Templerburgen in Frankreich vergraben. Andere sagen, dass er von den wenigen Templern, die den Häschern des Königs entkommen konnten, per Schiff nach Schottland gebracht wurde. Tatsächlich haben die Tempelritter in Schottland Spuren hinterlassen. So wurden auf einem Friedhof im Kilmartin Tal Grabsteine gefunden, die stark an Darstellungen der Tempelritter erinnern. Der wohl bekannteste Hinweis auf die Ritterschaft ist allerdings in der Rosslyn Kapelle nahe Edinburgh zu finden. Die Kirche wurde Mitte des 15. Jahrhunderts auf Befehl von William Sinclair, Baron of Roslin, einem Mitglied der normannischen St. Clair Familie, erbaut. Ein Stein in der Kapelle erinnert an einen Vorfahren des Barons, an Sir Wiliam Sinclair, einen Großprior der Tempelritter. Besonders interessant ist aber die Architektur der Kapelle. Ihr Grundriss lehnt sich an den jüdischen Tempel in Jerusalem an, und sie enthält auch zwei Säulen, die den beiden Säulen Jachin und Boas nachempfunden sind, die den Eingang dieses Tempels flankierten. Eben diese Säulen findet man aber auch in den Tempeln der Freimaurer. Tatsächlich finden sich überall in der Kapelle freimaurerische Motive. Sie scheint ein Beleg für die Legende zu sein, die Freimaurer seien "die Erben" der Templer. Weltberühmtheit erlangte die Kapelle durch das Buch "Sakrileg" des amerikanischen Schriftstellers Dan Brown.