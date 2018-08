Geheimbünde (3/3): Die Masken der Verschwörer

Die Attentate vom 11. September 2001 haben sich in das kollektive Gedächtnis der Menschheit eingebrannt. Obwohl die Bilder der zusammenstürzenden Türme des World Trade Centers schon tausendfach im Fernsehen zu sehen waren, scheinen sie jedes Mal wieder einem Sciencefiction-Katastrophenfilm entnommen zu sein. Es ist gerade die Ungeheuerlichkeit des Ausmaßes der Zerstörung, die Menschen dazu veranlasst, an der offiziellen Schilderung der Abläufe zu zweifeln. Immer wieder werden Stimmen laut, dass die Attentate entweder mit Wissen der US-Regierung, oder sogar auf deren Veranlassung hin durchgeführt worden seien. Geschürt werden die Zweifel etwa durch die fehlenden Bilder des Flugzeuges, das in das Pentagon einschlug oder die Reaktion von Präsident George W. Bush, der zum Zeitpunkt der Anschläge eine Schule besuchte. Auch wenn manches, was zunächst unerklärlich schien, beantwortet werden konnte, so bleiben doch bis heute noch immer Fragen offen. So kam es am Tag vor den Anschlägen an der Wall Street zu Börsenspekulationen mit Aktien der Fluggesellschaften, deren Maschinen am kommenden Tag in die Anschläge involviert sein würden. Irgendjemand hat sich mit dem Wissen um den bevorstehenden Tod Tausender Menschen eine goldene Nase verdient. Auch die Frage, warum ein dritter Turm des World Trade Centers, Turm 7, ein 170 Meter hohes Gebäude neben den Türmen einstürzte, ist bis heute nicht hinreichend geklärt. Das Gebäude wurde von keinem Flugzeug getroffen, und der Zusammenbruch erfolgte erst Stunden später. Zudem lieferten die Anschläge Präsident Bush den erhofften Anlass zum Krieg gegen Afghanistan und den Irak.



Das Misstrauen gegen die US-Militärs ist groß. Bereits 1962 legten sie US-Präsident John F. Kennedy den Plan für die sogenannte "Operation Northwoods" vor, der unter anderem Terroranschläge auf Washington und den zivilen Luftverkehr vorsah. Die Schuld an den Anschlägen sollte Fidel Castro in die Schuhe geschoben werden. Präsident Kennedy lehnte ab.



Solange nicht alle bekannten Fakten über die Anschläge vom 11. September öffentlich zugänglich gemacht werden, wird es Raum für Zweifel an der offiziellen Darstellung geben. Und selbst bei vollständiger Veröffentlichung bliebe fraglich, ob sich Verschwörungstheoretiker damit zufrieden geben würden.