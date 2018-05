Webstory: Die Geschichte der Reformation

Martin Luther fasst die Kritik, die er an der katholischen Kirche übt, in 95 Thesen zusammen. Die Legende besagt, dass er sie persönlich an das Hauptportal der Wittenberger Schlosskirche schlägt. Ob er das tatsächlich selbst erledigt hat - oder ein Hausmeister: Es ist heute umstritten. Die Thesen sind in lateinischer Sprache verfasst, werden dann aber an Universitäten übersetzt und im ganzen Reich verteilt.