Kielings wilde Welt - Geschützte Welten

Kein Tier hat Andreas Kieling so oft gefilmt wie die Bären Alaskas. Kein Wunder, dass sie ihm ganz besonders am Herzen liegen. Dieses Mal will er wissen, wie die Riesenbären der Küstenregionen mit den Folgen des Klimawandels zurecht kommen. Benjamin Pister, Direktor des Ozean Alsaka Wissenschafts- und Lernzentrums untersucht vor allem den Muschelkonsum der Braunbären. Die Zahl der Muscheln ist in den letzten 20 Jahren deutlich zurückgegangen. Die Bären haben gelernt auf alternative Futterquellen zurückzugreifen.