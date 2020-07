Wie war das Leben in einem Land, das nach dem Krieg in Trümmern lag? Elf Millionen deutsche Soldaten geraten bei Kriegsende in alliierte Gefangenschaft. In den Städten ist weit mehr als die Hälfte des Wohnraums zerstört, viele sind obdachlos geworden.

