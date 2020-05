In den Zentren vieler Galaxien senden massive Schwarze Löcher so genannte "Jets" aus Plasma in das umgebende Universum. Misst man die Bewegung dieser Jets über mehrere Jahre, so scheinen sich manche mit bis zu sechsfacher Lichtgeschwindigkeit auszubreit...

Beitragslänge: 11 min Datum: 08.04.2020 Verfügbarkeit: Video verfügbar bis 08.04.2030 Video herunterladen