Terra X Lesch & Co

Lesch & Co gab bereits 2016 den Startschuss für die Terra X-YouTube-Welt. Der Blick ins Weltall mit den großen Fragen etwa nach dem Anfang des Universums, nach der Dunklen Energie und wohinein das Weltall expandiert, gehören selbstverständlich zu den Themen, die Professor Harald Lesch angeht. Doch der Kanal nicht nur in den Weltraum abheben. Es gibt zahllose Legenden, die man schon immer einmal auf ihren Wahrheitsgehalt hin abklopfen wollte. Und immer wieder tauchen Fragen auf, zu denen man endlich mal die Antwort wissen möchte. Etwa: Woran erkennt man eine Verschwörungstheorie? Und: Was ist die wissenschaftliche Grundlage der These, es gebe keinen freien Willen? Auch Hintergründe zu aktuellen gesellschaftspolitischen Diskussionen werden beleuchtet, wie: woher kommt die Energie der Zukunft? Selbst Fragen der User geben immer wieder Anlass, spezifische Themen aufzugreifen.