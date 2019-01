Ab März 2017 verstärkt weibliche Fachkompetenz das Lesch & Co- Team. Mai Thi Nguyen-Kim ist Wissenschaftlerin mit Leidenschaft und hat sich auch in der YouTube-Community bereits einen Namen gemacht. Wissenschaftliche Themen einem jungen Publikum zu vermitteln, liegt ihr wirklich am Herzen. Mit hintersinnigem Witz, einer Spur Sarkasmus und einer guten Portion Charme schafft sie es, mit gefühlter Leichtigkeit die User zu fesseln. Ihre Faszination für Forschung und naturwissenschaftliche Themen ist ansteckend.