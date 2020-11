Starlink-Satelliten: eine Gefahr für die Astronomie?

Mit dem Starlink-Satellitennetzwerk von Elon Musk wird es voll am Nachthimmel. 40.000 Satelliten sollen in der letzten Ausbaustufe auf den Weg gehen. Das Ziel: Internet für jedermann an jedem Ort. Doch der Fortschritt hat seine Kehrseite.

11 min 11 min 18.11.2020 18.11.2020 Video verfügbar bis 18.11.2030 Video herunterladen