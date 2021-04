Der Prozentsatz an erneuerbaren Energien wächst zwar ständig, aber mit dem vorhandenen und immer weiter wachsenden Energiebedarf kann der Ausbau von Wind-, Wasser- und Sonnenenergie kaum schritthalten. Gerade die zunehmende Digitalisierung in allen Bereichen kostet zunehmend Energie. Trotzdem hat sich die Bundesregierung vor einem Jahrzehnt entschieden, aus der vergleichsweise angeblich "sauberen" Kern-Energie auszusteigen. In Zeiten des allgegenwärtigen Klimawandels stellt sich weltweit die Frage, ob eine Verlängerung der Laufzeiten der vorhandenen Kernreaktoren nicht vielleicht doch eine gute Wahl wäre, denn anders als in Deutschland setzt man in vielen Ländern weiter auf Kernkraft.