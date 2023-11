Sieben Nachwuchswissenschaftlerinnen und Nachwuchswissenschaftler, die sich zuvor im Rahmen eines Vorentscheids in Nord, Süd, Ost und West zur Teilnahme an der Deutschen Science Slam Meisterschaft 2023 qualifiziert haben, präsentieren ihre Forschung jeweils innerhalb von zehn Minuten unterhaltsam, anschaulich, kreativ und für alle verständlich auf der großen Bühne – mit einem klaren Ziel: die Gunst des Publikums für sich zu gewinnen! Sei es mit einem Experiment, mit einem Rap oder mit einem Laserschwert in der einen und einem Gedicht in der anderen Hand. An diesem Abend ist alles möglich. Am Ende des Abends entscheidet das Publikum, wer dieses Jahr den heißbegehrten Science-Slam-Meistertitel mit nach Hause nehmen wird. Deutsche Science Slam Meisterschaft!