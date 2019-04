Serengeti (1/3): Zeit des Anfangs

Interview mit Masegeri Tumbuya Rurai, Leiter des Projektes "Serengeti Ökosystemmanagement"



Die Zoologische Gesellschaft Frankfurt betreibt Naturschutz auf Bernhard Grzimeks Spuren. Herzstück ihrer Arbeit ist seit 60 Jahren der Schutz der Serengeti. Ein Bestandteil davon ist die Zusammenarbeit mit dem Community-Projekt "Serengeti-Ökosystemmanagement" in Tansania. Es geht darum, sowohl die Wildnis zu schützen als auch die Entwicklung der Menschen in den Gemeinden der Serengeti zu fördern.



Was ist die größte Bedrohung für die Serengeti?

Ein riesiges Problem sind die Wilderer. Sie jagen Gnus, und das hat Auswirkung auf die großen Tierwanderungen. In der Serengeti gibt es keine Zäune, und manchmal wandern die Gnus in die bewohnten Gebiete. Es ist einfach, sie zu erlegen, weil sie immer in großen Gruppen auftauchen. Der neueste Trend ist, sie nachts mit dem Motorrad zu jagen. Auch Büffel sind oft Opfer der Wilderer. Die Menschen in der Gegend sind arm. Sie essen das Fleisch oder verkaufen es. Unsere Aufgabe ist es, den Menschen Alternativen aufzuzeigen, wie sie ihren Lebensunterhalt verdienen können; sei es, dass sie Bienen halten oder Hühner züchten. Gleichzeitig ist es unser Ziel, dass sie sich selbst für den Erhalt der Serengeti engagieren und Botschafter des Naturschutzes werden. Die Tötung von Elefanten oder Nashörnern für den internationalen Handel mit Elfenbein und Horn bewegt sich da auf einem ganz anderen Kriminalitätslevel, gegen die gehen die Ranger im Park vor.



Welche Tiere sind in der Serengeti besonders bedroht

Das Spitzmaulnashorn war vor 20 Jahren fast ausgestorben. Jetzt gibt es wieder eine sich natürlich vermehrende Population. Auch Elefanten sind seit zehn Jahren stark bedroht. Das hat international für Aufsehen gesorgt. Dank verschiedener Kooperationen der Regierung von Tansania mit diversen Regierungen und Naturschutzorganisationen steigt die Zahl der Elefanten in der Serengeti wieder. Auch der Wildhund war fast ausgerottet. Bei ihm war das Problem, dass die Hunde die Nutztierherden in den umliegenden Dörfern angegriffen haben. Es wurden aber gewaltige Anstrengungen unternommen, sie umzusiedeln, und jetzt erholen sich die Populationen.



Macht sich der Klimawandel in der Serengeti bemerkbar?

Allerdings. Die Regenzeit ändert sich und die Tierherden folgen dem Regen. Wenn er sich um ein paar Monate verzögert, wissen die Tiere nicht, wo sie hin sollen. Manche suchen dann außerhalb des Naturschutzgebietes nach Wasser und Nahrung. Es sind sogar Elefanten auf Kommunalland aufgetaucht.



Sind Touristen ein Ärgernis für die Tiere?

Eigentlich nicht. Wir haben jährlich bis zu 400.000 Besucher, sprechen aber über ein Gebiet, das knapp 15.000 Quadratkilometer groß ist. Allerdings müssen die Besucher besser gelenkt und koordiniert werden. Momentan kann es vorkommen, dass 20 Jeeps einen Leoparden auf einem Baum umzingeln. Leider wollen alle immer nur die Big Five sehen. Auch die Gruppengrößen können ein Problem sein: Seit kurzem kommen immer mehr Chinesen in Gruppen von bis zu 100 Personen. Hier gilt für uns: lieber weniger Touristen, die mit höheren Eintrittsgeldern etwas zum Naturschutz beitragen.



Was sind die Aufgaben für die Zukunft?

Armut ist die größte Herausforderung jetzt und in der Zukunft. Um die Tierwelt zu beschützen, müssen wir uns um die Menschen kümmern. Wir haben eine schnell wachsende Bevölkerung, Immigranten drängen an die Ränder des Nationalparks auf der Suche nach Weideland für ihre Nutztiere. Sie sind arm, wir müssen alles tun, um ihnen eine wirtschaftliche Perspektive zu bieten und sie für die Belange des Naturschutzes zu gewinnen.



Was ist ihr Motto?

Da hatte Bernhard Grzimek schon Recht, die Serengeti stirbt nicht. Aber wir brauchen Engagement auf internationaler Ebene, um den Nationalpark zu schützen.



Fragen von Ricarda Schlosshan