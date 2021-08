Spione im Tierreich - Familienbande

In der Folge "Familienbande" gelingt es, einen Spion in Gestalt eines Gorilla-Babys in eine Familie von Berggorillas in Uganda einzuschleusen. Der Animatronik ist mit reicher Mimik und verschiedenen Verhaltensprogrammen ausgestattet. Zwei Operatoren sind nötig, um den komplexen Roboter situationsgerecht agieren zu lassen. Mit einer Fruchtdoublette, in der eine Kamera versteckt ist, entstehen einmalige Selfies. Auch, dass Gorillas bei der Nahrungssuche "singen", kann der Spion dokumentieren.