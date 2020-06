Sternstunden der Evolution - (1/3)

Was war ihre größte Entdeckung?



"Dass wilde Schimpansen Werkzeuge nutzen und herstellen. Das war eine Sensation, denn damals dachte man, dass nur der Mensch Werkzeuge nutzt. Mein Kollege Louis Leakey sagte dazu: "Jetzt müssen sie den Menschen neu definieren, Werkzeug neu definieren, oder Schimpansen als Menschen akzeptieren." "



Wie groß ist die Ähnlichkeit zwischen uns und unseren tierischen Verwandten?



"Man kann Teile von uns bis zum Anfang der Evolution zurückverfolgen – die Bausteine unseres Körpers etwa. Es gibt also keine scharfe Trennlinie. Es ist alles eine Frage des Maßes und der schrittweisen Veränderung. Das war so schockierend für die wissenschaftliche Gemeinde. Sie glaubten, dass wir einzigartig sind.



Wie intelligent sind Menschenaffen und andere Tiere im Vergleich zu uns?



"Menschenaffen sind sehr intelligent, sie können Computer bedienen. Und wir wissen, dass Vögel Probleme lösen und Werkzeuge nutzen, obwohl man immer dachte, dass sei unmöglich, weil ihre Gehirne so anders sind. Wir wissen, dass auch ein Oktopus alle möglichen Probleme lösen kann und erstaunlich intelligent ist. Aber wenn sie das mit dem Wesen vergleichen, das eine Rakete gebaut hat, die zum Mars fliegen kann, dann ist das außerordentlich."