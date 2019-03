Sternstunden der Evolution - (2/3)

Was bedeutet Evolution?



"Die treibende Kraft der Evolution ist die natürliche Selektion. Und zwar so: Nachkommen, die sich durch puren Zufall genetisch unterscheiden, haben eine unterschiedliche Überlebenswahrscheinlichkeit. Also gibt es Konkurrenz, und die Gewinner dieser Konkurrenz sind diejenigen, die am besten für das Überleben ausgestattet sind. Und diese positiven Eigenschaften vererben sie an ihre Nachkommen. Heute drücken wir das genetisch aus, und wir sagen, dass die Varianten mit den besten Genen, diejenigen sind, die überleben – und sich erfolgreich fortpflanzen."



Welche großen Rätsel der Evolution sind noch nicht gelöst?



"Die wirklich große offene Frage, auf die wir noch keine Antwort haben, ist die Frage nach dem Ursprung des Lebens. Ab dem Moment, wo es DNA oder etwas Äquivalentes gibt, haben wir ein Molekül, das sich selbst vervielfältigen kann. Dann kann die natürliche Selektion greifen, und es folgt die Geschichte des Lebens. Aber dieser erste Schritt, der zu dem sich selbst replizierenden Molekül führte, ist ein schwieriger Schritt und wir wissen nicht, wie das passierte."



Wir Menschen sind verantwortlich für das Aussterben von Arten …



"Es sieht so aus, dass die Menschheit gerade die sechste große Aussterbekatastrophe verursacht. Das ist tragisch. Mir tut es leid, dass Arten aussterben, wie zum Beispiel vor gar nicht so langer Zeit der Beutelwolf oder der Dodo. Das sind Katastrophen. Aber das ist ein persönliches, menschliches Urteil."



Werden auch wir Menschen irgendwann aussterben?



"Die meisten Arten, die je gelebt haben, sind auch wieder ausgestorben. Statistisch betrachtet, würde man also denken, dass es auch uns Menschen trifft. Auf der anderen Seite haben wir eine Menge, was für uns spricht: Wir haben hochentwickelte Technologien, und wir könnten wahrscheinlich mit vielen Dingen fertig werden, die andere Arten ausgerottet haben. Deshalb ist es denkbar, dass wir die seltene Ausnahme sind, nämlich eine Art, die nicht aussterben wird."