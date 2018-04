Sternstunden der Evolution - (3/3)

Was ist Leben?



"Beim Leben geht es um Komplexität und Vervielfältigung. Leben vervielfältigt sich, dabei verändert es sich, es passt sich an, und diese Anpassung breitet sich immer weiter aus. Das ist Evolution."



Warum sind "Fehler" für die Evolution so wichtig?



"Wir sind nur zu dem geworden, was wir heute sind, weil in der DNA unserer Vorfahren Billionen von Fehlern gemacht wurden. Und wir sind die Gewinner, wir sind diejenigen, bei denen sich jeder Fehler als vorteilhaft erwiesen hat – und letztlich dazu geführt hat, dass wir entstanden sind."



Sie wollen ausgestorbene Tierarten wieder beleben – wie kann das gehen?



"Mir gefällt die Idee, alte DNA zurückzuholen. Mein Lieblingsbeispiel ist das Wollhaarmammut. Wir Menschen haben entscheidend dazu beigetragen, die Mammuts auszurotten, die sehr eng mit dem Asiatischen Elefanten verwandt sind. Und heute sind die Elefanten vom Aussterben bedroht. Durch Gentechnik wollen wir einen Elefanten Schritt für Schritt in ein Mammut umwandeln.



