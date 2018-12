Making of "Ein Tag in..."

Eine Serie, in der die Details stimmen, braucht auch eine glaubwürdige und eindrucksvolle Kulisse. Deshalb fanden die szenischen Dreharbeiten in Ermangelung von heute noch erhaltenen Originalschauplätzen zu weiten Teilen in den Filmstudios Babelsberg und Sofia statt. Mit einer Ausnahme: Wer drehen will, wie eng die Lebensverhältnisse im Mittelalter waren, reist am besten in den Harz, wo die Bausubstanz und Architektur der Häuser nahezu unverändert ist. Die freundliche Stadtverwaltung und Bürger von Stolberg unterstützten uns bei unseren Dreharbeiten – so wie zahlreiche Wissenschaftler, Fachberater und auch Privatpersonen, ohne deren Hilfe das große Unterfangen, den Alltag verschiedener historischer Epochen für Terra X erlebbar zu machen, nicht möglich gewesen wäre.