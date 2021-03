Sara Günter ist Redakteurin und Formatentwicklerin für das Kleine Fernsehspiel und für funk, dem Content-Netzwerk von ARD und ZDF.



Vor ihren Tätigkeiten im Kleinen Fernsehspiel war sie zunächst Teil des funk-Teams. Dort entwickelte und betreute sie verschiedene Online-Formate, unter anderem die fiktionale Serie DRUCK, das Reportage-Format follow.me reports und das TikTok-Format SPICY.



Seit März 2021 unterstützt sie das Kleine Fernsehspiel. Neben der dramaturgischen Betreuung von Spiel- und Dokumentarfilmen ist sie auch Teil des Quantum-Teams.



Bei funk ist sie weiterhin in der Formatentwicklung tätig und arbeitet an der Konzeption neuer Formatideen für unterschiedliche Drittplattformen.



Sara hat einen Bachelor in Publizistik und Amerikanistik und einen Master in Kommunikationsforschung an der Uni Mainz absolviert. Außerdem studierte sie Marketing am Columbia College Chicago, USA.