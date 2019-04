Das Konzept der Sendung

Ihre Hinweise nehmen entgegen:



- das Aufnahmestudio in München

(am Sendeabend 20.15 bis 23.00 Uhr):

Telefon: (089) 95 01 95

- die für den Fall zuständige Dienststelle

- jede andere Polizeidienststelle,

- die Redaktion per E-Mail: xy@zdf.de