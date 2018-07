XY-Spezial: Vorsicht, Betrug!

Die Kriminalprävention nimmt seit jeher einen hohen Stellenwert in "Aktenzeichen XY…ungelöst" ein. Kripobeamte und Experten, zum Beispiel der Polizeilichen Kriminalprävention, geben immer wieder Vorbeugetipps zu gezeigten Fällen. In Zusammenhang mit der Vorbeugung wurde im Jahr 2002 sogar ein eigener Preis für Zivilcourage ins Leben gerufen: Der "XY-Preis – Gemeinsam gegen das Verbrechen". Die Auszeichnung ehrt in diesem Jahr bereits zum 15. Mal Mitbürger, die sich couragiert, aber besonnen im Kampf gegen Kriminalität für ihre Mitmenschen eingesetzt haben. Nachahmenswertes Verhalten soll so öffentlich gemacht und gefördert werden. Der "XY-Preis" leistet damit als fester Bestandteil der Programmmarke "Aktenzeichen XY…ungelöst" einen wichtigen Beitrag zur Kriminalprävention und setzt ein Zeichen für Zivilcourage.