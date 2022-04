plan b: Lockruf der Provinz

Arvieu ist ein 800-Seelen-Dorf in einem der am dünnsten besiedelten Landstriche im Süden Frankreichs. Trotzdem war es vor 20 Jahren der sehnlichste Wunsch von Vincent Benoit, nach dem Studium in Lyon hierher zu ziehen. Damals empfing der Bürgermeister ihn und seine Freunde mit offenen Armen. Und ihre Vision, eine Genossenschaft im Multimediabereich aufzubauen, kam an.



Sie bekamen Platz im alten Kloster, und die Digitalisierung wurde ausgebaut. "Durch die gute Internetverbindung konnte ich mir meinen Lebensmittelpunkt selbst aussuchen. ... Ich lebe hier meinen Kindheitstraum. Ich hatte Lust, ein kleines Silicon Valley zu schaffen, einen Ort, der sowohl landwirtschaftlich als auch digital geprägt ist." Heute ist Arvieu Vorzeigeort. Von der digitalen Vernetzung profitiert beispielsweise eine Schafsmilch-Kooperative mit 30 Höfen.



Homberg in Nordhessen wählte einen anderen Weg. Die Stadt ließ sich auf ein Experiment ein und lockte 20 Kreativ- und Digitalarbeiter für sechs Monate Probewohnen aufs Land. Der Wohnraum und der digitale Arbeitsplatz wurden zur Verfügung gestellt, nur 150 Euro pro Person und Monat ist der Eigenanteil.



Anna Groos und Tobias Reitz gehören zu den Auserwählten des sogenannten Summer of Pioneers. "Wir beschäftigen uns ja selber in unserem Arbeitsleben damit, wie neue Arbeitsformen aussehen könnten, wie Menschen in Zukunft zusammenarbeiten und wo sie arbeiten." Deshalb tauschten sie ihre Stadtwohnung in Darmstadt mit einem Fachwerkhaus in der Provinz. Homeoffice und die Digitalisierung machen das Landleben für viele junge Menschen wieder attraktiv.



Die neue Heimat von Chloé Belloc und Fernando Colin Roque ist ein kleines pittoreskes Dorf in der Nähe von Alès, der Hauptstadt der Cevennen. Die beiden Filmemacher aus Paris haben endlich den Absprung geschafft: "Alle unsere Freunde wollen Paris verlassen. Mit dem Lockdown ist der Wunsch noch größer geworden." 200.000 Pariser haben es ihnen gleichgetan.



Chloé Belloc und Fernando Colin Roque hat es 700 Kilometer in den Süden verschlagen. Sie hatten Glück, ein Haus zu finden, und zusätzlichen Ansporn durch einen Wirtschaftsförderpreis, bei dem sie den ersten Platz belegt haben. Denn sie wollen sich neben ihren Dokumentarfilmen ein zweites Standbein aufbauen: mit einer Pilzzucht. Dafür stellt die Region sogar einen persönlichen Wirtschaftsberater zur Verfügung.