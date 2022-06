Recherche zum Film

Wie eine sichere Ernährung für Stadtbewohner*innen aussehen kann, hat uns Anders Riemann in Kopenhagen gezeigt. Der ehemalige Finanzanalyst hat dort die größte Vertical Farm Europas eröffnet. Das Prinzip: Blattgemüse wie Salat und Kräuter wachsen indoor, in Regalen übereinander. Sein Ziel: Viel Ernte auf wenig Platz, umweltfreundlich produziert. Das funktioniert dank Hightech. Die Wurzeln der Pflanzen stecken nicht in Erde sondern wachsen im Wasser, welches ständig recyclet wird. Es gibt kein schlechtes Wetter – das Licht scheint jeden Tag und sorgt für eine konstante Photosynthese. Pestizide braucht Riemann keine, da die Halle hermetisch abgeriegelt ist und es deshalb keine Schädlinge gibt. Und dank Windkraft, die in der dänischen Hauptstadt die Energieversorgung sichert, laufen die Maschinen in der Halle alle klimaneutral. Damit geht Riemann viele Probleme gleichzeitig an, die aktuell durch die konventionelle Landwirtschaft verursacht werden, wie die Zerstörung von Ökosystemen, den hohen Wasserverbauch, die Überdüngung der Böden und den enormen Einsatz von Pestiziden, der Menschen und Umwelt belastet.