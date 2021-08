Der Rücken braucht Aufmerksamkeit

Unsere Protagonistin Stefanie Scheibe hat die richtige Art von Bewegung aus dem Dauerschmerz und ihrer Verzweiflung befreit. 2018 bekommt sie die Diagnose: Bandscheibenvorfall. Von einer Operation rät der Arzt ab, die Stelle sei zu gefährlich. Und so wird Stefanie zu der Freundin, „die immer steht“, weil sie nicht mehr lange sitzen kann. Sie ist auf die Hilfe ihres Mannes angewiesen, wenn sie Einkäufe in die Wohnung tragen will. Was ist das für ein Leben, mit 33 Jahren? Stefanie tingelt von Arzt zu Arzt, versucht jede konservative Behandlungsmethode, doch nichts hilft. Sie gilt als „austherapiert“. Mit Hilfe des sogenannten Muskellängentrainings, bei dem der Muskel in volle Länge gebracht und dort aktiv belastet wird, schöpft sie neue Hoffnung, denn ihre Schmerzen schwinden.