Apfelbäume pflanzen und pflegen

Apfelbäume brauchen einen anderen Apfelbaum als Pollenspender.

Quelle: imago/Christian Ohde

Apfelbäume sind von Natur aus nicht selbst fruchtbar. Sie brauchen in der Regel einen anderen Apfelbaum als Pollenspender. Die Bestäubungsbiologie ist kompliziert, es kann sein, dass ein Fachmann hinzugezogen werden muss, der vor Ort die Situation begutachtet. Man sollte grundsätzlich bei erfahrenen Fachleuten in der Nähe einkaufen, die die Sorten der Region kennen und gute Empfehlungen aussprechen können.



„Oft wird die Schuld am Misserfolg bei der Ernte dem Wetter oder der Sorte in die Schuhe geschoben, in Wahrheit sind die Blüten nur nicht fruchtbar bestäubt worden“, so Elmar Mai. Eine früh blühende Apfelsorte etwa kann von einer spät blühenden nicht befruchtet werden, zudem sind viele Sorten auch untereinander nicht fruchtbar. Bei sogenannten Familienbäumen sind bereits zwei Sorten, die sich gegenseitig befruchten können und zwei verschiedene Apfelsorten tragen, auf einen Stamm gepfropft. „Mit der Zeit kann allerdings das Problem auftreten, dass eine der beiden Sorten abgestoßen wird“, so der Experte.