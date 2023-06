Mit der richtigen Pflege hat man bis in den Herbst hinein Freude an der Farbenpracht.

Quelle: imago

Im Garten sind Dahlien nur bedingt pflegeleicht, sie brauchen den richtigen Standort. Geeignet sind normale, gut wasserdurchlässige Böden in sonniger Lage. „Dahlien vertragen jedoch keine Staunässe, wie sie bei Tonböden vorkommen kann. Außerdem dürfen sie nicht unter Bäume oder Sträucher gepflanzt werden“, warnt Koenzen.



Tipps der Expertin: „Schneiden Sie die verwelkten Blüten Ihrer Dahlien laufend über dem ersten oder zweiten Blatt unterhalb des Blütenstands ab, denn dann bringen die Stängel so lange neue Knospen hervor, bis der erste Nachtfrost dem Blütenschauspiel ein Ende bereitet. Für die Vase sollten Sie nur voll erblühte Blütenstängel schneiden – am besten frühmorgens. Lassen Sie nur so viele Blätter an den Stängeln, wie aus ästhetischen Gründen unbedingt nötig ist, denn zu viele Blätter verringern die Haltbarkeit in der Vase.“