Obstbäume für den Garten

Ein Spalier lässt sich zwar völlig frei gestalten, aber es haben sich in der Praxis einige Grundformen eingebürgert, die man auch schon vorgezogen in einer Baumschule kaufen kann.



Beim U-Spalier werden schon kurz über dem Boden zwei Leitäste abgezweigt, die waagerecht vom Stamm aus angebunden werden. Nach einiger Zeit des Wachstums (40 bis 50 Zentimeter Länge) werden die beiden Äste dann senkrecht nach oben umgeleitet, das Ganze bekommt dann den Umriss eines gestielten Weinglases, also eine U-Form.



Beim Doppel-U werden die beiden Leitäste (die dann etwas länger wachsen müssen) auch wieder senkrecht hoch gebunden, aber nach einigen Zentimetern abgeschnitten, sodass eine Verzweigung entsteht. Die wird dann nochmals U-förmig erzogen. Es entsteht also ein Baum mit vier senkrecht nach oben wachsenden Ästen, die alle in einer Ebene liegen und die annähernd gleichen Abstand haben.



Beim waagrechten Spalier lässt man den Leittrieb bis in die gewünschte Höhe wachsen, kappt ihn und sucht die passenden Seitenäste aus, die in die gewünschte Richtung weisen. Diese Äste werden dann waagerecht angebunden, nach Möglichkeit symmetrisch zum Leittrieb.