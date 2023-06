Blütenpracht für drinnen und draußen: Azaleen

Zwischen Mai und September wöchentlich einmal mit Volldünger (ein Gramm je Liter) düngen. Vor dem ersten Bodenfrost werden die Azaleen ins Haus bei etwa zehn Grad Celsius ins Treppenhaus oder ins Schlafzimmer gestellt. Sie sollten also so kühl wie möglich am Anfang stehen. Jetzt brauchen die Pflanzen auch wieder mehr Wasser, aber keinen Dünger. Wenn die Knospen Farbe zeigen, können sie ins Wohnzimmer. Das Topf-Pflanzen-Verhältnis sollte 1:2 sein. Ist das Grün 50 Zentimeter hoch, so sollte man einen 25 Zentimeter-Topf wählen. Die Azalee ist eine anspruchslose Zimmerpflanze und blüht in allen Räumen gut. Ideal wäre ein heller bis halbschattiger Standort. Je wärmer sie steht, umso kürzer ist die Blütezeit. Auf Zug- oder direkte Heizungsluft reagiert sie sehr empfindlich.