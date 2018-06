In Äthiopien gibt es eigentlich nur zwei Jahreszeiten: Von Juni bis September ist in Äthiopien Regenzeit. In dieser Zeit regnet es so viel, dass die Felder oft stark überflutet sind. In der Trockenzeit von Oktober bis Mai regnet es dagegen kaum. Dann sind die Böden ausgetrocknet. Deshalb ist es sehr schwierig, Gemüse und Getreide in Äthiopien anzupflanzen.