Nicht an einen Gott zu glauben, ist für manche eine persönliche Angelegenheit. Für andere dagegen ein Thema, das viele Lebensbereiche betrifft. Deswegen fordern sie, dass es in Zukunft eine strengere Trennung von Staat und Kirche in Deutschland geben sollte. Dinge, die mit Kirche oder Religion zu tun haben, sollen ihrer Meinung nach aus allen Gesetzen entfernt werden. Im Radio und Fernsehen würden dann etwa keine Gottesdienste mehr gesendet werden. Und christliche Symbole, wie zum Beispiel das Kreuz, müsste überall in öffentlichen Räumen entfernt werden.