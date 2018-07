Die meisten Menschen in Burkina Faso sind Muslime. Es gibt allerdings auch einige Christen und Menschen, die taditionellen afrikanischen Religionen angehören. Früher hieß Burkina Faso "Obervolta“, nach dem Fluss Volta, der durch das Land fließt. Erst 1984 wurde es in Burkina Faso umgetauft, was so viel bedeutet, wie "Land der Unbestechlichen" oder "Land der Aufrichtigen".