Für die Chinesen steht ein sehr wichtiger Tag an: Ab Dienstag feiern sie das Neujahrsfest. Es ist etwa so wichtig wie das Weihnachtsfest für Christen. Das Neujahrsfest dauert ganze zwei Wochen. In dieser Zeit feiert jeder mit seiner Familie, macht gemeinsam Ausflüge oder Kurzurlaube und beschenkt sich. Auf den Straßen werden Feuerwerke gezündet und die berühmten chinesischen Drachentänze aufgeführt. Schon seit Tagen wird das wichtige Fest vorbereitet - auch in Vietnam, Korea und anderen Ländern, in denen Chinesen leben.