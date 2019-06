Die Allierten besiegten Deutschland.

Quelle: ap

Am 6. Juni 1944 kamen etwa 150.000 Soldaten der Alliierten an den Stränden in Nordfrankreich an. Auch viele Kriegsschiffe und Militärflugzeuge waren an der Aktion beteiligt. Gemeinsam wollten sie die Deutschen zurückdrängen. Bei den tagelangen Kämpfen wurden viele Menschen verletzt und Tausende starben. Doch schließlich siegten die Alliierten. Von da an eroberten die Alliierten immer mehr Gebiete von den Deutschen zurück. Der D-Day war also der Anfang vom Ende des Zweiten Weltkriegs.