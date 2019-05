Willy Brandt startete das Farbfernsehen

Quelle: dpa

Von da dauerte es noch 15 Jahre, bis aus den schwarz-weißen endlich farbige Fernsehbilder wurden. Das geschah am 25. August 1967 auf der Internationalen Funkausstellung (IFA) in Berlin. Damals startete der deutsche Vizekanzler Willy Brandt per Knopfdruck das Farbfernsehen. Der Knopf war allerdings nur eine Attrappe. In Wirklichkeit hatten Techniker hinter der Kamera das Fernsehbild auf Farbe umgestellt. Die erste Fernsehshow in Farbe war "Der goldene Schuss", sie lief noch am gleichen Abend im ZDF.