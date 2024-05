Niemand soll für einen Döner mehr als 4,90 Euro zahlen müssen! Ihr, also Schülerinnen und Schüler, sollt sogar nur 2,50 Euro zahlen - so schreiben es Politiker der Partei Die Linke in einer Forderung. Klingt gut und ziemlich billig, oder? Schließlich kostet das Lieblings-Fast-Food der Deutschen in Städten mittlerweile meist um die acht Euro. Also her mit der Dönerpreisbremse? Die ist allerdings gar nicht billig, sondern genau genommen ziemlich teuer. Okay, der Reihe nach.