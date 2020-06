Rauchen wird immer uncooler.

Quelle: dpa

Zigaretten sind wie Alkohol nicht verboten. In Deutschland fangen immer weniger Menschen mit dem Rauchen an. Dass das Rauchen weniger beliebt ist, hat zum Beispiel damit zu tun, dass viel über die Gefahren aufgeklärt wird. Denn Zigarettenrauch enthält viele giftige Stoffe und kann deshalb sehr krank machen. Die Lunge kann beispielsweise stark beschädigt werden. Daher sterben in Deutschland jährlich etwa 130.000 Menschen an den Folgen des Rauchens. Der Rauch ist auch für die Menschen, die in Gegenwart des Rauchers sind, ungesund - das nennt man Passivrauchen. Daher ist Rauchen inzwischen an vielen öffentlichen Orten verboten. Es gibt auch viele verbotene Drogen. Sehr weit verbreitet ist Cannabis, das aus der Hanfpflanze hergestellt und meistens geraucht wird. Das nennen viele dann "kiffen".